21.02.2017 16:00

Ulsect feiern 'Fall Of Depravity'-Premiere

Singen gegen die Unmenschlichkeit an: Ulsect

ULSECT präsentieren heute bei uns ihren bislang ungehörten Track 'Fall Of Depravity' - weiter unten könnt ihr der Songpremiere lauschen! Am 12. Mai lassen die niederländischen Post-Death-Metaller um DODECAHEDRON-Drummer Jasper Barendregt und ex-TEXTURES-Bassist Dennis Aarts ihr selbstbetiteltes Debütalbum über Season Of Mist folgen, vorbestellen könnt ihr die Scheibe an dieser Stelle. ULSECT wollten es sich nicht nehmen lassen, euch 'Fall Of Depravity' höchspersönlich vorzustellen:



"Unser Track 'Fall To Depravity' stellt die moralische Verkümmerung dar, die Korruption der Menschlichkeit und den Rückfall in unmenschliche Wege. Wir sind wirklich stolz auf das, was wir hier erschaffen haben, und wir freuen uns, endlich den ersten Track des Albums mit euch allen teilen zu können!"



Schaut auf der offiziellen Facebook-Seite der Band vorbei, wenn ihr mehr über das Quintett erfahren wollt.



Die "Ulsect"-Tracklist:



1. Fall to Depravity (06:45)

2. Our Trivial Toil (07:59)

3.Diminish (05:52)

4. Moirae (02:20)

5. Unveil (04:23)

6. An Augury (03:59)

7.The Endling(04:43)

8. Maunder (06:32)



ULSECT sind:



Dennis Maas - Vocals

Arno Frericks - Gitarre

Joris Bonis - Gitarre

Dennis Aarts - Bass

Jasper Barendregt - Drums



Viel Spaß mit 'Fall Of Depravity'!