22.02.2017 20:00

CJ Ramone feiert 'Let's Go'-Premiere

Feiert bei uns Songpremiere: CJ Ramone

CJ Ramone enthüllt bei uns seinen Track 'Let's Go', den ihr euch unten im Player erstmals anhören könnt. Noch mehr neues Soundmaterial gibt es ab dem 17. März, wenn der frühere RAMONES-Bassist sein Album "American Beauty" via Fat Wreck/Edel auf euch loslässt. Musikalisch unterstützt wird CJ auf der Scheibe von Steve Soto und Dan Root (ADOLESCENTS), Pete Sosa (STREET DOGS) sowie der Horn-Fraktion von MARIACHI EL BRONX als Special Guests. Über den Song und sein drittes Soloalbum berichtet Ramone:



"'Let's Go' war leicht zu schreiben, weil es darin um das Leben auf Tour geht, dass ich nun schon seit einer ganzen Weile führe. Die Jungs in der Band anrufen, ihnen sagen, dass es Zeit wird, aufzubrechen, mich von Frau und Kindern verabschieden, die Fans warten darauf, dass wir in ihre Stadt kommen, selbst das Beladen unseres Vans - das Leben auf Tour hat etwas, dass dich alles ein bisschen mehr wertschätzen lässt. Es ist nicht gerade der komfortabelste Lebensstil, man muss viele Opfer bringen, wenn man weit weg von zu Hause ist, aber wir lieben jede Sekunde und würden das für nichts in der Welt eintauschen, selbst wenn wir könnten. Mein Songwriting ist definitiv erwachsener geworden, aber die rohe Energie ist immer noch da. Ich glaube nicht, dass ich dieses Album noch besser hätte machen können. Das wird ein gutes Jahr, und ich hoffe, euch alle auf meiner Tour zu sehen!"



Die "American Beauty"-Tracklist:



1: Let’s Go

2: Yeah Yeah Yeah

3: You’ll Never Make Me Believe

4: Before the Lights Go Out

5: Girlfriend in a Graveyard

6: Tommy’s Gone

7: Run Around

8: Steady As She Goes

9: Without You

10: Be a Good Girl

11: Moral to the Story

12: Pony



Viel Spaß mit 'Let's Go'!