21.02.2017 15:55

RockStarCoffee: Gewinnt limitierte Kaffee-Sets von Deep Purple, Saga und Mat Sinner

Zu gewinnen: drei RockStarCoffee-Sets

Genau das Richtige für den Hangover nach der wilden Rocknacht: Wir verlosen drei limitierte RockStarCoffee-Sets inklusive Thermobecher von DEEP PURPLE, MAT SINNER und SAGA (s. Foto). Die Idee zum Kaffee für Rocker kam Stefan Huber während eines Gesprächs mit DEF LEPPARD-Sänger Joe Elliott:



"Joe Elliott und ich sind schon länger befreundet. Er rief mich wieder einmal an, um Neues zu berichten und zu erfahren. Da schoss mir mitten im Gespräch eine Idee durch den Kopf und ich fragte Joe, ob er heute schon Kaffee getrunken hat. Er antwortete: 'Stefan, wenn Du solche Fragen stellst, weiß ich genau, jetzt kommt wieder eine deiner Ideen. Also, lass hören!'

Stefan: "Wir veröffentlichen einen DEF LEPPARD-Kaffee!"

Joe : "Kaffee ..... warum Kaffee? Was hat Kaffee mit Rock 'n Roll zu tun?“

Stefan kontert: "Wie heißt euer 1. Album?”

Joe: "On Through The Night! Ok, jetzt hab ich's. Wie geil ist das denn?!?!"



And the rest is history, wie es so schön heißt. So hat Stefan mit einem Experten-Team die Idee in die Realität umgesetzt. Zwar mahlen die Mühlen für den DEF LEPPARD-Coffee noch langsam, dafür sind inzwischen andere Bands auf die Idee angesprungen und über RockStarCoffee mit eigenen Limited Coffee Editions in exklusiven Designs am Start. Alle Infos findet ihr auf der RockStarCoffee-Homepage.



Wollt ihr ein limitiertes RockStarCoffee-Set von DEEP PURPLE, SAGA oder MAT SINNER gewinnen? Dann schickt bis zum 2. März eine Mail mit dem Betreff "Kaffee", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de, und schon bald könntet ihr eine rockige Portion Koffein frei Haus geliefert bekommen. Vergesst nicht, uns mitzuteilen, welches der Sets ihr am liebsten gewinnen würdet. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Viel Glück!