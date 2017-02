17.02.2017 19:36

Liv Sin veröffentlicht 'Killing Ourselves To Live' mit Destruction-Fronter Schmier

Will niemals mit dem Singen aufhören: Liv Sin

Ex-SISTER SIN-Frontfrau Liv Sin hat gemeinsam mit DESTRUCTION-Stimme Schmier den Track 'Killing Ourselves To Live' aufgenommen, den ihr unten streamen könnt. Den Song findet ihr auch auf Liv Sins kommendem Soloalbum "Follow Me" - zu haben ab dem 28. April via Despotz Records.

"Es war für mich nie eine Option, mit dem Singen aufzuhören", so Liv. "Ich vermisse SISTER SIN immer noch, aber ich freue mich auch sehr, an meinem eigenen Projekt arbeiten zu dürfen, und ich kann euch versprechen, dass es kein softer Poprock sein wird. Das wird Metal deluxe, denn das ist es, was ich bin!"



Die "Follow Me"-Tracklist:



01. The Fall

02. Hypocrite

03. Let Me Out

04. Black Souls

05. Godless Utopia

06. Endless Roads

07. Killing Ourself To Live

08. I'm Your Sin

09. Emperor Of Chaos

10. Immortal Sin

11. The Beast Inside