17.02.2017 19:14

Kobra And The Lotus: 'Gotham' im Stream

Das kommende Album von Kobra And The Lotus: "Prevail I"

KOBRA AND THE LOTUS haben die Arbeit an ihrem kommenden Album "Prevail I" beendet. Der Langspieler der kanadischen Hardrocker erscheint am 12. Mai via Napalm Records. Das Cover-Artwork und die Tracklist gibt es aber bereits heute für euch, genau wie den Song 'Gotham' im Stream.



Die "Prevail I"-Tracklist:



Gotham

TriggerPulse

You Don’t Know

Specimen X (Mortal Chamber)

Light Me Up

Manifest Destiny

Victim

Check The Phyrg

Hell On Earth

Prevail