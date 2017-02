17.02.2017 19:03

Overkill mit "The Grinding Wheel" auf Platz 10 der deutschen Albumcharts

Auf Platz 10 der deutschen Charts: Overkill

OVERKILL ist mit ihrem neuen Album "The Grinding Wheel" der Sprung auf den zehnten Platz der deutschen Albumcharts gelungen. "Bis an die Spitze, danke Deutschland! Dieses Chartergebnis ist für euch!", freut sich Frontmann Bobby "Blitz" Ellsworth. Herzlichen Glückwunsch!



Schaut euch im untenstehenden Trailer an, wie Blitz über die Gründungsphase der US-Thrasher und ihre Entwicklung spricht.



Im kommenden Rock Hard Vol. 358 (VÖ: 22. Februar) findet ihr nicht nur eine große OVERKILL-Titelstory, sondern auch eine exklusive Split-Vinyl-Single mit KREATOR, zu der OVERKILL ihr rares Johnny-Cash-Cover 'Man In Black' beisteuerten. Einen Teaser mit Hörproben gibt es gleich im Anschluss. Nicht verpassen!