17.02.2017 15:49

Rammstein: Zweiter "Paris"-Trailer veröffentlicht

Ende Februar im Kino: "Rammstein: Paris"

RAMMSTEIN machen euch mit dem zweiten Trailer ihren Konzertfilm "Paris" schmackhaft, der am 23., 24. und 29. März im Kino gezeigt wird - in ausgewählten Lichtspielhäusern auch im Dolby-Atmos-Sound.



Zusammen mit dem schwedischen Filmemacher Jonas Akerlund stellte die Band den Streifen zusammen, der bei zwei RAMMSTEIN-Konzerten in Paris während der "Made in Germany"-Tour im März 2012 gedreht wurde.



Viel Spaß mit dem neuen Trailer!