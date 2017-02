17.02.2017 15:36

U.D.O./Dirkschneider: Gitarrist Kasperi Heikkinen steigt aus

Will sich auf neue Projekte konzentrieren: Kasperi Heikkinen

U.D.O. und DIRKSCHNEIDER müssen in Zukunft ohne ihren Gitarristen Kasperi Heikkinen auskommen: Der Finne hat beide Bands aus persönlichen Gründen verlassen. U.D.O. versichern in einem Statement:



"Es gab kein böses Blut bei dieser Trennung. Die Band und besonders Udo Dirkschneider (v.) möchten Kasperi für seine großartige Unterstützung und viele fantastische Shows auf diesem Planeten danken. Wir wünschen dir nur das Beste, Kasperi!"



Auch Heikkinen bedankt sich bei seinen früheren Bandkollegen und fügt hinzu: "Von nun an werde ich mich auf meine anderen Musikprojekte konzentrieren, und auch auf einige andere Formen meiner Kreativität. Ihr werdet mit Sicherheit wieder von mir hören, wenn die Zeit gekommen ist."