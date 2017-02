17.02.2017 14:41

Dimmu Borgir zeigen 'Mourning Palace'-Live-Video

Mit DVD-Release zurück: Dimmu Borgir

DIMMU BORGIR kehren mit einer Doppel-DVD mit dem Titel "Forces Of The Northern Light" nach einer langjährigen Auszeit zurück. Die Symphonic-Black-Metaller veröffentlichen nun mit einem Live-Video von "Mourning Palace" den ersten Track der Wacken-Show von 2007, bei der fast 100 Musiker des Nationalen Tschechischen Symphonie Orchesters auf der Bühne waren.

Das Release wird in verschiedenen Varianten erhältlich sein und enthält zwei Konzerte mit der gleichen Setlist. Es erscheint am 28. April via Nuclear Blast

Hier ist die "Forces Of The Northern Light"-Tracklist:

01. Xibir (Orchestra)

02. Born Treacherous

03. Gateways

04. Dimmu Borgir (Orchestra)

05. Dimmu Borgir

06. Chess With The Abyss

07. Ritualist

08. A Jewel Traced Through Coal

09. Eradication Instincts Defined (Orchestra)

10. Vredesbyrd

11. Progenies Of The Great Apocalypse

12. The Serpentine Offering

13. Fear And Wonder (Orchestra)

14. Kings Of The Carnival Creation

15. Puritania

16. Mourning Palace

17. Perfection Or Vanity (Orchestra)

Hier ist das 'Mourning Palace'-Video!

Online-Redaktion Online-Redaktion