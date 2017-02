Battle Beast: Finaler "Bringer Of Pain"-Track-by-Track-Trailer veröffentlicht

17.02.2017 14:46

Seit heute in den Plattenläden: "Bringer Of Pain" von Battle Beast

BATTLE BEAST präsentieren zur heutigen Veröffentlichung ihres Albums "Bringer Of Pain" den dritten und letzten Track-by-Track-Trailer. Im untenstehenden Video verraten die Finnen euch mehr über die Songs 'We Will Fight', 'Dancing With The Beast' und 'Far From Heaven'.



Die komplette "Bringer Of Pain"-Tracklist:



01. Straight To The Heart

02. Bringer Of Pain

03. King For A Day

04. Beyond The Burning Skies

05. Familiar Hell

06. Lost In Wars (feat. Tomi Joutsen)

07. Bastard Son Of Odin

08. We Will Fight

09. Dancing With The Beast

10. Far From Heaven



Bonus (DIGI / 2LP):

11. God Of War

12. The Eclipse

13. Rock Trash