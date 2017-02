17.02.2017 14:20

Memoriam: Vierter "For The Fallen"-Trailer veröffentlicht

Bringen ihr Debüt am 24. März heraus: Memoriam

MEMORIAM haben den vierten Trailer zu ihrem Debüt-Album "For The Fallen" online gestellt. Unten im Video erfahrt ihr mehr über die Listening-Session im Hauptquartier von Nuclear Blast. Die Platte erscheint am 24. März bei Nuclear Blast. Nach dem Tod des BOLT THROWER-Schlagzeugers Martin "Kiddie" Kearns 2015 gründeten Sänger Karl Willets und Drummer Andy Whale, unterstützt von BENEDICTION-Bassist Frank Healy und BENEDICTION-Livegitarrist Scott Fairfax, die Death-Metal-Band MEMORIAM.



Die "For The Fallen"-Tracklist:



01. Memoriam

02. War Rages On

03. Reduced To Zero

04. Corrupted System

05. Flatline

06. Surrounded (By Death)

07. Resistance

08. Last Words

Hier ist der vierte Trailer:

