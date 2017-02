17.02.2017 14:06

Imminence: 'Diamonds'-Single ist online

Haben eine große Deutschland-Tour vor sich: Imminence

IMMINENCE haben ein Video zum Song 'Diamonds' vom kommenden Album "This Is Goodbye" veröffentlicht. Es ist nach dem Titeltrack die zweite Single der schwedischen Alternative-Combo. Die Platte wird am 31. März via Arising Empire erscheinen. 'Diamonds' gibt es unten im Player.

IMMINENCE live:

30.03.17 München, Backstage

31.03.17 Stuttgart, Kellerclub

01.04.17 Cham, L.A. Eventhalle

06.04.17 CH-Aarburg, Musigburg

07.04.17 Aschaffenburg, Color-Saal

08.04.17 Nürnberg, Cult

09.04.17 AT-Wien, Viper Club

20.04.17 Berlin, BiNuu

21.04.17 Jena, F-Haus

22.04.17 Dresden, Konk

26.04.17 Hamburg, Logo

27.04.17 Köln, Underground

29.04.17 Schütter, Komplex

Viel Spaß mit 'Diamonds'!