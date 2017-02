17.02.2017 13:45

Faith No More: Ex-Sänger Chuck Mosley steigt bei Primitive Race ein

Hat Spaß an der neuen Aufgabe: Chuck Mosley

PRIMITIVE RACE haben ein neues Album für den Herbst diesen Jahres angekündigt. Produzent und Bassist Chris Kniker (REVCO, LORD OF ACID)kann auf dem neuen Langspieler auf die Dienste von Ex-FAITH NO MORE-Sänger Chuck Mosley und MELVINS-Drummer Dale Crover setzen. Das Album wird den Namen "Volume 2" tragen.

"Als ich die Musik hörte, schossen mir tausend Ideen durch den Kopf", berichtete Mosley und ergänzt: "ich konnte einfach nicht nein sagen. Als wir die ersten Tracks fertig gestellt hatten, wünschte ich mir, dass ich sie geschrieben hätte. Es sind einfach gute Heavy-Riffs und der Groove hat mich total eingenommen. Die Melodien und Lyrics kamen total einfach mit der Musik."

Online-Redaktion Online-Redaktion