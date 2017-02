17.02.2017 13:50

Sainted Sinners: Zweiter Track-by-Track-Clip zum Debüt veröffentlicht

Stehen mit ihrem Debüt in den Startlöchern: Sainted Sinners

SAINTED SINNERS stellen euch im zweiten Track-by-Track-Video ihr selbstbetiteltes Debütalbum näher vor und lassen auch Hörproben der Tracks 'We're All Sainted Sinners', 'Blue Lightning Man' und 'The Love That I Have Found' vom Stapel. Hinter der Band verbergen sich unter anderem ex-ACCEPT-Frontmann David Reece und AXEL RUDI PELL-Keyboarder Ferdi Doernberg. "Sainted Sinners" kommt am 24. Februar in die Plattenläden. Bis dahin viel Spaß mit dem Video!