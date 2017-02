17.02.2017 15:00

Gold feiern 'Teenage Lust'-Videopremiere

Kritisieren die Konsumgesellschaft: Gold

GOLD packen bei uns das nagelneue Video zu ihrem Song 'Teenage Lust' aus - schaut euch den Clip weiter unten im Player an! Sängerin Milena Eva verrät über die Nummer:

"'Teenage Lust' ist absolute Naivität. Wir alle haben manchmal das Bedürfnis, uns vor all dieser Negativität von außen zu verschließen und unseren Kopf in den Sand zu stecken. In diesem Video reflektieren wir über die Konsumgesellschaft und den Materialismus als abhängig machende Beruhigungsmittel. Lester Burnham hätte es nicht besser formulieren können, als er sagte: 'Das ist nicht das Leben, das ist nur Zeug.'"



'Teenage Lust' stammt vom neuen GOLD-Album "Optimist", das am 24. Februar via Van Records erscheint. Zusammen mit Produzent Randall Dunn nahmen die Genre-übergreifenden Dark-Rocker die Scheibe auf. Weitere Infos über GOLD findet ihr bei Facebook und auf der offiziellen Homepage der Band.

GOLD live:

17.03.17 CH-Winterthur - Gaswerk

18.03.17 CH-Olten - Le Coq D'Or

19.03.17 AT-Linz - Willy*Fred

20.03.17 AT-Wien - Venster 99

21.03.17 Leipzig - 4rooms

22.03.17 Göttingen - Freihafen

23.03.17 Rostock - JAZ

27.03.17 Kiel - Alte Meierei

28.03.17 Hamburg - Hafenklang

29.03.17 ERlangen - Jukuz

31.03.17 Köln - Limes



Und nun Film ab für 'Teenage Lust'!