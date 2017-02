16.02.2017 14:03

Hello Black Hole: 'Five Hundred Rocks To Throw'-Video online

Stellen sich vor: Hello Black Hole

HELLO BLACK HOLE, die neue Band des ehemaligen BEASTMILK-Gitarristen Johan Snell, hat ein Video zum Song 'Five Hundred Rocks To Throw' veröffentlicht. "Das Leben jedes Menschen ist ein Loch. Die Schwierigkeit ist es, herausfinden, wo es hinführt", kommentiert Snell das Konzept des neuen Projekts und fügt hinzu: "Das ist der Prozess, aus dem diese Musik stammt."

Der Track ist ein Auszug der kommenden EP namens "In No Good Hand", die am 17. März via Svart Records erscheinen wird.

Viel Spaß mit 'Five Hundred Rocks To Throw'!

Online-Redaktion Online-Redaktion