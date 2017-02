16.02.2017 13:32

Orango: Gewinnt Freikarten für die Show in Berlin

Kommen nach Berlin: Orango

ORANGO spielen am 2. März im Auster Club in Berlin - schließlich wollen die Norweger auch den Rest Europas live von ihren Blues-Rock-Qualitäten überzeugen. Inspiriert wurde das Trio von Bands wie LED ZEPPELIN, ZZ TOP und LYNYRD SKYNYRD, auf dem aktuellen Album "Mules Of Nana" könnt ihr euch den Sound von ORANGO selbst anhören.



Wir verlosen für die ORANGO-Show am 2. März in Berlin 2x2 Freikarten. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schickt bis zum 28. Februar eine Mail mit dem Betreff "Orango" und eurem vollständigen Namen an gewinnen(at)rockhard.de. Zu den Teilnahmebedingungen geht es hier entlang. Viel Glück!