16.02.2017 13:11

"Boston": Gewinnt Poster und Freikarten zum Kinostart

Am 23. Februar kommt mit "Boston" ein spannender Film in die Kinos, der auf der wahren Begebenheit des Anschlags auf den Bostoner Marathon 2013 beruht. Regie führte Peter Berg, in den Hauptrollen könnt ihr Mark Wahlberg, John Goodman und Kevin Bacon sehen. Im Trailer weiter unten bekommt ihr einen ersten Eindruck des Films.



Zum Inhalt:



Boston, 15. April 2013 – Wie jedes Jahr zieht es tausende Läufer und Zuschauer aus aller Welt an die Strecke des beliebten Bostoner Marathons. Doch die Feierlichkeiten verstummen schlagartig, als zwei Sprengsätze an der Zielgeraden detonieren. Noch ist unklar, ob den Explosionen weitere folgen werden. Aber Police Sergeant Tommy Saunders (Mark Wahlberg) versucht, einen klaren Kopf zu bewahren und die ersten Rettungseinsätze zu koordinieren – obwohl seine Frau Carol (Michelle Monaghan) beinahe selbst den Detonationen zum Opfer gefallen wäre. Für die Ermittler beginnt ein packender Wettlauf gegen die Zeit und eine der nervenaufreibendsten Großfahndungen in der Geschichte Amerikas nimmt seinen Lauf…



Wir verlosen zum Filmstart von "Boston" unter allen Teilnehmern zwei Filmposter und 2x2 Kinotickets. Wollt ihr den Streifen gern auf der großen Leinwand sehen? Dann schickt bis zum 22. Februar eine Mail mit dem Betreff "Boston", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de, und vielleicht gehört ihr zu den glücklichen Gewinnern. Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen. Viel Glück!