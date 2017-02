17.02.2017 17:00

Heftvorstellung Rock Hard Vol. 358

Enthält eine Split-Vinyl-Single: Rock Hard Vol. 358

Ab Mittwoch (22. Februar) steht das neue ROCK HARD in den Läden – diesmal mit fetter OVERKILL-Titelstory und exklusiver Vinyl-Split-Single! Unten im Player stellt euch Thomas Kupfer das Heft vor.



Die Split-Single, welche von einem Cover von Jan Meininghaus geziert wird, enthält mit dem weltexklusiven KREATOR-Track 'Warrior Heart' einen bislang unveröffentlichten Song aus der "Gods Of Violence"-Session, sowie mit OVERKILLs Coverversion der Johnny-Cash-Rarität 'Man In Black' einen Titel, der bisher nur in einem Boxset erschienen ist.



Außerdem erwarten euch u.a. folgende Storys:

Im diesmonatigen Schwatzkasten plaudert Buffo mit Leif Edling ( CANDLEMASS / AVATARIUM ) über Gott ("Religion ist Gift!") und die Welt ("Ich bin Schwede, ich mag Abba!").

/ ) über Gott ("Religion ist Gift!") und die Welt ("Ich bin Schwede, ich mag Abba!"). Ronny Bittner befragt DANKO JONES derweil zu den Idealen des Rock'n'Roll, dem Sexappeal von Heather Graham und der Welt nach Donald Trump.

derweil zu den Idealen des Rock'n'Roll, dem Sexappeal von Heather Graham und der Welt nach Donald Trump. BEHEMOTH -Chef Adam "Nergal" Darski eröffnet sich mit ME AND THAT MAN eine Country-/Folk-/Blues-Nebenspielwiese. Warum? Jan Jaedike hakt nach.

-Chef Adam "Nergal" Darski eröffnet sich mit eine Country-/Folk-/Blues-Nebenspielwiese. Warum? Jan Jaedike hakt nach. SANCTUARY -Gitarrist Lenny Rutledge gibt diverse Anekdoten zur ebenso chaotischen wie hochprozentigen Frühphase seiner Band zum Besten.

-Gitarrist Lenny Rutledge gibt diverse Anekdoten zur ebenso chaotischen wie hochprozentigen Frühphase seiner Band zum Besten. SIX FEET UNDER haben 'ne neue Platte am Start. Ob's im (überaus geschmackssicher betitelten) Track 'Bloody Underwear' um Hämorriden geht, erklärt Fronter Chris Barnes im Interview.

haben 'ne neue Platte am Start. Ob's im (überaus geschmackssicher betitelten) Track 'Bloody Underwear' um Hämorriden geht, erklärt Fronter Chris Barnes im Interview. Michael Kiske plaudert mit Alexandra Michels nicht nur über das aktuelle PLACE VENDOME -Scheibchen, sondern auch über Unisonic, Avantasia und (Trommelwirbel!) Helloween.

-Scheibchen, sondern auch über Unisonic, Avantasia und (Trommelwirbel!) Helloween. DOOL haben mit ihrem rabenschwarzen Debütalbum eine der bisher stärksten Veröffentlichungen des noch jungen Jahres vorgelegt. Conny Schiffbauer fühlt Frontfrau Ryanne auf den (hoffentlich nicht ebenfalls rabenschwarzen) Zahn.

haben mit ihrem rabenschwarzen Debütalbum eine der bisher stärksten Veröffentlichungen des noch jungen Jahres vorgelegt. Conny Schiffbauer fühlt Frontfrau Ryanne auf den (hoffentlich nicht ebenfalls rabenschwarzen) Zahn. Nach dem Rausschmiss ihres ehemaligen Masterminds fühlen sich BATTLE BEAST - frisch in der Demokratie angekommen - pudelwohl. Noora Louhimo resümiert die Ruhe nach dem Sturm.

- frisch in der Demokratie angekommen - pudelwohl. Noora Louhimo resümiert die Ruhe nach dem Sturm. Andreas Schiffmann unterhält sich für einen Hintergrundbericht mit dem bekannten Produzenten Neil Kernon (JUDAS PRIEST, THIN LIZZY, QUEENSRYCHE) und nimmt im Seziertisch das Schaffen von MORGANA LEFAY auseinander, Mathias Mader unterhält sich derweil nicht nur für den zwölften Teil der "The Early Days Of Iron Maiden"-Serie mit Produzent Wil Malone ("Iron Maiden"), sondern unterzieht auch FAITHFUL BREATH einer Wurzelbehandlung.

(JUDAS PRIEST, THIN LIZZY, QUEENSRYCHE) und nimmt im Seziertisch das Schaffen von auseinander, Mathias Mader unterhält sich derweil nicht nur für den zwölften Teil der "The Early Days Of Iron Maiden"-Serie mit Produzent ("Iron Maiden"), sondern unterzieht auch einer Wurzelbehandlung. In der Rubrik "Die Story hinter dem Meilenstein", ebenfalls von Herrn Mader: RAVEN - "Wiped Out" (1982)

- "Wiped Out" (1982) Im Leserpoll 2016 erfahrt ihr, welche Tops und Flops unsere Leserschaft im vergangenen Jahr beschäftigt haben.

erfahrt ihr, welche Tops und Flops unsere Leserschaft im vergangenen Jahr beschäftigt haben. Wir hören vorab in das Debütalbum von MEMORIAM rein.

rein. Im Tonetalk unterhalten wir uns mit GOJIRA-Frontmann Joe Duplantier.

Die weiteren Interview-Themen des Heftes:



IMMOLATION * THUNDER * WOLVESPIRIT * PYOGENESIS * EVOCATION * EX DEO * GOLD * NIGHT RANGER * SOEN * NAILED TO OBSCURITY * SUICIDE SILENCE * MY DYNAMITE * Rock'n'Roll Hall Of Fame u.v.m.



Plus Live-Reviews von u.a.:



BLACK SABBATH * HAMMERFALL * SABATON * ACCEPT * FATES WARNING * SODOM * RAGE MEETS REFUGE * DOOL * Emp Persistence Tour 2017 u.v.m.



Des Weiteren wie immer am Start: Tourdates, News und weit über 100 CD-, Vinyl-, DVD- und Demo-Reviews!



Viel Spaß beim Lesen!



In diesem Sinne,

euer ROCK HARD-Team

Online-Redaktion Online-Redaktion