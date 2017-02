16.02.2017 12:08

Anthrax filmten "Among The Living"-Show in Glasgow für neue Live-DVD

Drehten eine "Among The Living"-Live-DVD: Anthrax

ANTHRAX ließen ihr Konzert am 15. Februar in Glasgow für eine neue Live-DVD mitfilmen. Anlass der aktuellen "Among The Kings"-Tour ist das 30-jährige Jubiläum des 1987er Albums "Among The Living", das die Band auf der Europa-Tour komplett spielt. Über das Album verrät Gitarrist Scott Ian:

"Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, als wir im Jahre 1986 in New York das Album schrieben. Wir hatten keine Ahnung, dass es unsere bekannteste Platte werden würde. Wir haben einen Song über das Leid der Indianer geschrieben, Songs über Stephen King-Charaktere oder über die Tode von Cliff Burton und John Belushi. Die Songs haben ANTHRAX in eine neue High-Speed-Flugbahn katapultiert. Wir bangten noch nie zuvor so schnell unsere Köpfe und das hat sich nach dreißig Jahren auch nicht geändert."

Online-Redaktion Online-Redaktion