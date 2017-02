16.02.2017 14:00

Overkill/Kreator: Video-Snippets der Split-Vinyl-Single in Rock Hard Vol. 358

OVERKILL und KREATOR sind im kommenden Rock Hard Vol. 358 mit einer 7"-Split-Vinyl-Single vertreten - erste Hörproben gibt es unten im Video. KREATOR spendierten für die Platte den bisher unveröffentlichten Song 'Warrior Heart', der bei den "Gods Of Violence"-Aufnahmesessions entstand. OVERKILL packten für uns ihr rares Johnny-Cash-Cover 'Man In Black' aus.



Rock Hard Vol. 358 bekommt ihr ab dem 22. Februar am Kiosk oder in unserem Online-Shop - sowohl in der Version mit limitiertem Posterdruck als auch in der "normalen" Version ohne Poster (letztere versandkostenfrei).

Viel Spaß mit dem Video!