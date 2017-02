Blues Pills: "Deezer Live Session" im Stream

16.02.2017 11:38

Stellen "Live at Deezer" vor: Blues Pills

BLUES PILLS haben ihr kurzes Live-Set veröffentlicht, das sie im letzten August im Hauptquartier des Musikstreaming-Anbieters Deezer in Paris gespielt haben. Die Session ist im Rahmen der Promo-Tour für ihr aktuelles Album "Lady In Gold" aufgenommen worden. Das Konzert besteht aus sechs Songs und ist ab sofort online.

Live könnt ihr die schwedischen Bluesrocker auf dem ROCK HARD FESTIVAL 2017 erleben.

Hier geht es zum Stream

Die "Live At Deezer"-Setlist:

1. Lady In Gold

2. Little Boy Preacher

3. Elements And Things

4. You Gotta Try

5. High Class Woman

6. Little Sun

BLUES PILLS live:

17.03.17 CH-La-Chaux-de-Fonds, -Bikini Test

18.03.17 CH-Zürich - Mascotte

