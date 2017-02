16.02.2017 11:37

Grave Pleasures entern das Tonstudio

Nächsten Monat im Studio: Grave Pleasures

GRAVE PLEASURES verschlägt es ab dem 1. März in die britischen Orgone Studios, wo die Band ihr zweites Album aufnimmt. "Wir werden mit Jaime Gomez Arellano zusammen aufnehmen, der schon mit ULVER, GHOST und SUNN O ))) arbeitete", verrät Sänger Mat "Kvohst" McNerney und verspricht: "Keine Angst, dieses Album wird klingen wie ein nuklearer Wind, der durch einen Haufen aus tausend Totenschädeln bläst. Die Scheunen, in denen sich das Studio befindet, wurden im Zweiten Weltkrieg vom britischen Militär gebaut. Hier war ein Funkhaus, von dem aus falsche Propaganda an die Nazis gesendet wurde."



Das noch namenlose Album soll im Herbst erscheinen. "Neuigkeiten zum Label, Veröffentlichungstermin, Artwork und so weiter folgen etwas später", so Kvohst.