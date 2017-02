16.02.2017 11:18

Trollfest: "Helluva"-Track-By-Track-Teaser ist online

Freuen sich auf ihr neues Album: Trollfest

TROLLFEST haben den ersten Track-By-Track-Teaser ihrer kommenden Platte online gestellt. Die norwegischen Folk-Metaller veröffentlichen mit "Helluva" am 24. Februar via NoiseArt Records ihr siebtes Studioalbum. Im Teaser erklärt die Band die Ideen zu den ersten sieben Songs des Albums.

Hier ist die "Helluva"-Tracklist:

01. This Is Just The Intro

02. Professor Otto

03. Spelunking Sisters

04. Gigantic Cave

05. Steel Sarah

06. Trollachen

07. Hen Of Hades

08. Reiten mit ein Fisch

09. Fräulein Helluva

10. Kabaret

11. La Grande Finale

12. What A Good Idea

Bonus-Tracks:

13. Don Gnomo Vega

14. Sputnik

Viel Spaß mit dem Video!

