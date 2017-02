16.02.2017 11:06

Evocation: 'The Coroner' im Stream

Stellen 'The Coroner' vor: Evocation

EVOCATION kredenzen euch einen weiteren Song von ihrer kommenden Platte "The Shadow Archetype": Hört euch unten die Single 'The Coroner' an! Am 10. März bringen die Schweden ihr Todesblei-Album via Metal Blade in Umlauf. Über 'The Coroner' verrät Gitarrist Marko Palmen:



"Die Riffs in 'The Coroner' klingen, als ob Luzifer selbst sie in der Hölle geschmiedet hätte. Außerdem hat der Track meiner Meinung nach das beste Gitarrensolo des ganzen Albums. Simon ist es wirklich gelungen, das Gefühl des Songs mit diesem melancholischen Gitarrensolo einzufangen."



Die "The Shadow Archetype"-Tracklist:



01. Into Ruins

02. Condemned to the Grave

03. Modus Operandi

04. Children of Stone

05. The Coroner

06. The Shadow Archetype

07. Blind Obedience

08. Survival of the Sickest

09. Sulphur and Blood

10. Imperium Fall

11. Dark Day Sunrise