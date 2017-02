16.02.2017 10:59

Immolation: Sechster "Atonement"-Trailer ist online

Nach vier Jahren mit einem neuen Album zurück: Immolation

IMMOLATION haben den sechsten Trailer für ihr kommendes Album "Atonement" veröffentlicht. Robert Vigna, Gitarrist der New Yorker Death-Metaller, berichtet unten im Player über die Aufnahmen und das Mixing. Mit "Atonement" bringen IMMOLATION ihr zehntes Studio-Album seit 1991 heraus.

Hier ist die "Atonement"-Tracklist:

01. The Distorting Light

02. When The Jackals Come

03. Fostering The Divide

04. Rise The Heretics

05. Thrown To The Fire

06. Destructive Currents

07. Lower

08. Atonement

09. Above All

10. The Power Of Gods

11. Epiphany

Bonus Track

12. Immolation (re-recorded)

Viel Spaß mit dem Trailer!

Online-Redaktion Online-Redaktion