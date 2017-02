14.02.2017 20:03

Hate: "Tremendum"-Album erscheint im Mai

Die neue Hate-Platte: "Tremendum"

HATE bringen am 5. Mai via Napalm Records ihren neuen Langspieler "Tremendum" unter die Leute. Nebenstehend seht ihr bereits das Cover-Artwork von Daniel Rusilowicz. Benannt haben die Black-Deather ihre Scheibe nach einer archaischen Auffassung des Begriffs "Heiligkeit", der demnach sowohl gut als auch böse sein kann.



Die "Tremendum"-Tracklist:



01. Asuric Being

02. Indestructible Pillar

03. Svarog's Mountain

04. Numinosum

05. Fidelis Ad Mortem

06. Into Burning Gehenna

07. Sea Of Rubble

08. Ghostforce

09. Walk Through Fire

10. Hearts Of Steel (Bonustrack)