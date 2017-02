14.02.2017 19:34

Metallica: Weitere Zusammenarbeit mit Lady Gaga in Planung

Treten gern mit Lady Gaga auf: Metallica

METALLICA hat der gemeinsame Grammy-Auftritt mit Popstar Lady Gaga so gut gefallen, dass sie auch in Zukunft weitere Projekte mit der Sängerin in Angriff nehmen möchten. Drummer Lars Ulrich erklärt dem "Rolling Stone"-Magazin: "Wir haben schon damit begonnen, gedanklich zum nächsten Kapitel vorzuspulen, wo wir mehr davon machen können. Diese Sache war so natürlich und authentisch, wie es nur geht. Wir fangen gerade erst an. Ihre Stimme, ihre Einstellung, ihre Sichtweise ist klasse. Sie hatte einfach diesen Spirit des Hardrock und Metal, der durch ihre Venen fließt. Ihr fällt das total leicht."