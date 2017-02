14.02.2017 16:16

Me And That Man: Nergal zeigt 'Ain't Much Loving'-Video

Erzählen einfache Geschichten: Me And That Man

ME AND THAT MAN, das Projekt von BEHEMOTH-Frontmann Nergal und John Porter, hat einen neuen Clip zum Song 'Ain't Much Loving' am Start, den ihr unten im Player sehen könnt.



Mit "Songs Of Love And Death" veröffentlichen ME AND THAT MAN am 24. März ihr Debütalbum via Cooking Vinyl, das einen düsteren Mix aus Country, Blues und Folk enthält. Trotzdem erklärt Nergal: "Dieses Album soll ME AND THAT MAN-Fans nicht in BEHEMOTH-Fans verwandeln. Wenn das eines Tages folgt, okay. Mit ME AND THAT MAN erzähle ich einfache Storys auf eine einfache Art, nicht überladen mit Metaphern und versteckten Bedeutungen. Es ist so natürlich gewachsen und runtergefahren, wie es nur geht."



Viel Spaß mit 'Ain't Much Loving'!