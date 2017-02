14.02.2017 15:28

The Neal Morse Band: "Morsefest 2015"-Blu-ray/-DVD/-CD kommt im März

Bringen die "Morsefest 2015"-Auftritte als Konzertfilm raus: The Neal Morse Band

THE NEAL MORSE BAND bringen am 24. März "Morsefest 2015" als Doppel-DVD, Doppel-Blu-ray und 4-CD auf den Markt. An zwei Abenden spielte die Band gemeinsam mit weiteren Musikern als insgesamt 38-köpfiges Prog-Orchester Material aus der Karriere von Neal Morse in komplett neuen Arrangements. Mehr als fünf Stunden Ton- und Videomaterial kamen dabei heraus, auch eine Dokumentation ist auf der DVD/Blu-ray zu sehen. Morse kommentiert:



"Für mich war das Morsefest 2015 absolut unglaublich! Wir spielten die beiden Alben "Question" und "Sola Scriptura" und ganz viel anderes cooles Zeug mit einem Chor, Blasinstrumenten, Streichern und so weiter! Das war definitiv einer meiner Karrierehöhepunkte, und ich denke, die DVD/Blu-ray gehört zum Besten, was wir je produziert haben."