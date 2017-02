14.02.2017 14:57

Dot Legacy: Interaktives 'Horizon'-Video ist online

Melden sich mit einem interaktiven-Video: Dot Legacy

DOT LEGACY haben ein interaktives Video zum Song 'Horizon' veröffentlicht. Es ist der Opener des 2016er Albums "To The Others" der Franzosen. Die Zuschauer können an mehreren Stellen per Mausklick über die Handlung im Video entscheiden. Zudem gibt es noch eine normale Version des Videos.

Hier geht es zur interaktiven Version von 'Horizon'

Im Anschluss seht die normale Version des Videos. Viel Spaß!