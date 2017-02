14.02.2017 14:29

Emmure zeigen ersten "Look At Yourself"-Video-Trailer

Zurück mit einem neuen Line-up: Frankie Palmeri

EMMURE veröffentlichen am 03. März ihr siebtes Studioalbum "Look At Yourself". Vorab plaudert Sänger Frankie Palmeri unten im Player über das neue Line-up, das harte Tourleben und wie es war, mit der neuen Besetzung ein Album zu schreiben.

Das neue Line-up von EMMURE setzt sich aus Sänger Frankie Palmeri, Gitarrist Joshua Travis (Ex-GLASS CLOUD, Ex-THE TONY DANZA TAPDANCE EXTRAVAGANZA), Bassist Phil Lockett (Ex-THE TONY DANZA TAPDANCE EXTRAVAGANZA) und Drummer Josh Miller (Ex-GLASS CLOUD) zusammen.

Viel Spaß mit dem Trailer!

