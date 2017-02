14.02.2017 16:00

King Of The North feiern 'Get Out Of Your World'-Videopremiere

KING OF THE NORTH feiern bei uns die Uraufführung ihres brandneuen Videos zum Track 'Get Out Of Your World'. Das Duo vereint auf seinem ebenfalls "Get Out Of Your World" betitelten Album Hardrock, Blues, Stoner Rock, Prog und Punk. Peter "Reggie" Bowman produzierte das im August 2016 erschienene Werk von Sänger/Gitarrist Andrew Higgs und Drummer Steve Tyssen. Das Video wurde während der "Get Out Of Your World"-Tour 2016 an verschiedenen Orten in Europa gefilmt. Higgs kommentiert:



"Das war locker der aufregendste Clip, den wir bisher aufgenommen haben. Die Locations waren sehr beeindruckend und inspirierend."



Alle Infos zu KING OF THE NORTH findet ihr bei Facebook und auf der offiziellen Homepage. Und nun viel Spaß mit 'Get Out Of Your World'!