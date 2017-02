14.02.2017 13:32

Thunder: Akustik-Sessions und Autogrammstunden in Deutschland

Kommen für Akustik- und Signing Sessions nach Deutschland: Thunder

THUNDER wollen für ihr neues Album "Rip It Up" die Werbetrommel rühren, deshalb kommen Danny Bowes (v.) und Luke Morley (g.) in vier deutsche Städte, um den Fans bei Akustik-Sessions und Autogrammstunden den Langspieler schmackhaft zu machen. Hier könnt ihr die britischen Hardrocker sehen und hören:



17.02.17 13:30 - 14:30 Uhr Saturn Bremen

17.02.17 17:00 - 18:00 Uhr Saturn Hamburg

18.02.17 13:30 - 14:30 Uhr Saturn Fürth

18.02.17 17:00 - 18:00 Uhr Saturn München