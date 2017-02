14.02.2017 15:10

Rock Hard Nr. 358 mit weltweit exklusivem Kreator-Song auf Vinyl!

Im neuen Rock Hard Vol. 358: eine Split-Vinyl-Single von Kreator und Overkill

Kaum erklimmen KREATOR (natürlich begleitet von einer großen Rock-Hard-Titelstory und einer "Album des Monats"-Auszeichnung) die Nummer eins der deutschen Charts, kündigt Rock Hard das nächste Highlight an: Rock Hard Nr. 358 (EVT: 22.02.) enthält einen bislang unveröffentlichten Song der "Gods Of Violence"-Session auf Vinyl!

»Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass uns Mille den Titel 'Warrior Heart' zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt hat. Ein tolles Geschenk für die Rock-Hard-Leser, von denen sicher viele mit ihren Albumkäufen zur besten KREATOR-Platzierung aller Zeiten beigetragen haben«, kommentiert Rock-Hard-Herausgeber Holger Stratmann die Aktion. Für die andere Seite der Split-7"-Single haben OVERKILL ihre nur in einem Boxset erschienene Johnny-Cash-Rarität "Man In Black" spendiert. »Auch OVERKILL sind alte Freunde unseres Hauses und das Schwerpunkt-Thema der neuen Ausgabe.« Stratmann verbrachte zusammen mit OVERKILL-Sänger Bobby "Blitz" Ellsworth 24 Stunden in New York. »Wir kennen uns schon lange, haben aber noch nie ein Interview miteinander geführt. Der Arbeitsethos, der Überlebenswille und die Fan-Nähe von OVERKILL sind absolut beispielhaft. Außerdem war New York als Fotokulisse eine zusätzliche Versuchung.«

Die Ausgabe liegt ab dem 22. Februar an den Kiosken und kann im Rock-Hard-Online-Shop jetzt schon vorbestellt werden - sowohl in der Version mit limitiertem Posterdruck als auch in der "normalen" Version ohne Poster (letztere versandkostenfrei).

