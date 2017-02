13.02.2017 11:48

Avenged Sevenfold: Johnny Christ nimmt Baby-Auszeit auf Tour

Erwartet mit seiner Frau ein Kind: Johnny Christ

AVEGED SEVENFOLD-Bassist Johnny Christ wird einige Shows auf der derzeitigen Europa-Tour aussetzen, da seine Frau ein Kind bekommt.

In einem Statement auf der offiziellen AVENGED SEVENFOLD-Homepage schrieb Johnny Christ: "Ich möchte mit Euch allen die Nachricht teilen, dass meine Frau und ich mit Franklin James ein neues Mitglied in der A7X-Familie erwarten. Aufgrund dessen werde ich einige Shows in Deutschland, eines meiner Lieblingsländer, verpassen. Danke für Euren Support. - Daddy Christ"

Ein Techniker der Band wird Christ am Bass ersetzen. Johnny wird wieder am 15. Februar in Berlin zur Tour dazustoßen.

