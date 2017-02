13.02.2017 11:06

Megadeth gewinnen Grammy für "Best Metal Performance"

Im Besitz eines Grammy: Megadeth

MEGADETH setzten sich bei der diesjährigen Verleihung der Grammy-Awards im Staple Center in Los Angeles mit ihrem Album "Dystopia" gegen Bands wie GOJIRA und KORN durch und konnten einen Grammy für die "Best Metal Performance" mit nach Hause nehmen. Während MEGADETH die Bühne betraten, um sich für den Award zu bedanken, spielte die hauseigene Band unerklärlicherweise keinen MEGADETH-Song, sondern METALLICAs Klassiker 'Master Of Puppets'.

MEGADETH-Fronter Dave Mustaine ließ sich davon nicht beirren und verkündete in seiner Dankesrede: "Fantastisch! Es hat nur zwölf Versuche gebraucht, um das hier zu kriegen. Schon letztes Jahr hat mich Kenny G. in einem Gespräch gefragt, wie oft wir nun eigentlich schon hier waren und auf meine Antwort sagte er: 'Na ja, elf Mal ist noch nicht so schlecht.' Da fragte ich ihn, wie oft er denn schon da gewesen wäre, und er erwiederte: '21 Mal'. Oh mein Gott, dachte ich nur, wenn es echt 21 Mal dauert... Ich weiß nicht, ob ich so lange lebe." Er führt fort: "Ich danke Jesus Christus, meiner Frau, meinen Kindern, allen Frauen und Kindern meiner Bandkollegen, unserem Management, unserem Label, unserem Vertreter, unserem Anwalt, unserer Crew, euch und allen und besonders der Metal-Community. Ich glaube, es ist etwas seltsam, dass wir in der 69. Kategorie gelandet sind, aber irgendjemand scheint hier einen Sinn für Humor zu haben."