13.02.2017 11:03

Evanescence: Amy Lee veröffentlicht veröffentlicht 'Love Exists'-Single

Meldet sich mit einer Solo-Single: Amy Lee

EVANESCENCE-Sängerin Amy Lee hat ihre Solo-Single "Love Exists" veröffentlich. "Als wir in Italien das Video zu 'Speak To Me' gedreht haben, habe ich mich in einen Song namens 'L'amore Esiste' von Francesca Michielin verliebt. Er lief im Radio und ist mir sofort unter die Haut gegangen. Er wollte einfach nicht aus meinem Kopf verschwinden", verriet die 35-Jährige in einem Interview. "Als ich wieder in den USA war, habe ich die Lyrics übersetzt und meine eigene Version geschrieben. Es war eine erfüllende und wunderschöne Erfahrung."

Viel Spaß mit 'Love Exists'!

Online-Redaktion