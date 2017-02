13.02.2017 09:35

Metallica: Video vom Grammy-Auftritt mit Lady Gaga online

Machten gemeinsame Sache mit Lady Gaga: Metallica

METALLICA haben bei den Grammy Awards am 12. Februar ihren Song 'Moth Into Flame' mit Pop-Star Lady Gaga aufgeführt. Bei dem Auftritt im Staples Center in Los Angeles hat METALLICA-Sänger James Hetfield mit Mikrofonproblemen zu kämpfen gehabt. Am Ende der Performance sieht man ihn den Mikrofonständer umtreten und seine Gitarre von der Bühne werfen.

Lady Gaga hatte hingegen offensichtlich viel Spaß auf der Bühne und hat sich im Vorfeld als METALLICA-Tribut gar ein neues Tattoo stechen lassen. Auf Instragram postete sie ein Bild einer großen Motte mit einem Totenschädel und versah es mit der Überschrift "The Moth & Metallica".

METALLICA waren bei den Grammy-Awards mit 'Hardwired' in der Kategorie "Best Rock Song" nominiert, verloren aber gegen 'Blackstar' des verstorbenen David Bowie.



Einen ersten Videomitschnitt der Performance von METALLICA und Lady Gaga findet ihr hier: