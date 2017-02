10.02.2017 19:58

Ex Deo zeigen 'The Roman'-Video

Ziehen wieder in die Schlacht: Ex Deo

EX DEO haben mit 'The Roman' ein neues Video parat und teasern damit schon mal ihren kommenden Silberling "The Immortal Wars" an. Frontmann Maurizio Iacono (KATAKLYSM) und seine Truppe veröffentlichen das Album am 24. Februar über Napalm Records und besingen einmal mehr das Römische Reich, diesmal insbesondere die Zeit der Punischen Kriege (264 v. Chr. - 145 v. Chr.).



Die "The Immortal Wars"-Tracklist:



01. The Rise Of Hannibal

02. Hispania (The Siege Of Saguntum)

03. Crossing Of The Alps

04. Suavetaurilia (Intermezzo)

05. Cato Major: Carthago Delenda Est!

06. Ad Victoriam (The Battle Of Zama)

07. The Spoils Of War

08. The Roman