10.02.2017 19:26

Mantar 'The Spell'-Lyricvideo ist online

Streamen den "The Spell"-Titeltrack: Mantar

MANTAR stellen heute den Titelsong ihrer neuen EP "The Spell" im Lyric-Clip von Wayne Horse vor. Am 31 März erscheint die 10-Inch-Platte mit drei bisher unveröffentlichten Tracks via Nuclear Blast. BÖLZERs Okoi Jones wirkte bei 'The Spell' als Gastsänger mit. Sänger/Gitarrist Hanno verrät euch Näheres zur EP:



"Nach den Aufnahmen zu "Ode To The Flame" haben wir uns ziemlich schwer damit getan, die Songs auszuwählen, die nachher auf der Platte landen sollten. Weil wir beide keine großen Fans von überlangen Platten sind und wir uns im Auswahlprozess im Kreis drehten, haben wir uns letztendlich entschlossen, einfach auszulosen, welche 10 Songs auf die fertige Platte sollten. Somit hatten wir zwei Dinger über und dachten uns, dass wir die jetzt besser raushauen, bevor wir vergessen, dass die hier irgendwo rumliegen. Zwei klassische MANTAR-Bretter. Aggressiv und groovy. 'The Spell' ist einer der ersten Songs die wir je gemacht haben. Eigentlich eher ein Jam-Track. Kann man auch hören. Aufgenommen in einem One/First-Take 2013 während der Aufnahmen zu unserem Debüt "Death By Burning". Wir hatten keine Ahnung, was das wird, als wir anfingen zu spielen. Doch wir mochten immer den rohen aber auch eleganten Vibe von dem Song und dachten, dass es Zeit wird, was damit zu machen. Also haben wir unseren guten Freund Okoi Jones von BÖLZER gefragt, ob er mit Hanno ein Duett mache würde. Gesagt, getan. Aufgenommen in der Schweiz und in Tampa, Florida. Die Welt ist klein heutzutage..."

Live könnt ihr MANTAR beim diesjährigen Rock Hard Festival (2.-4. Juni) im Amphitheater Gelsenkirchen erleben. Bis dann!