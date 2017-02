10.02.2017 15:29

Devil: 'To The Gallows'-Video online gestellt

Präsentieren euch das Video zu 'To The Gallows': Devil

DEVIL haben das Video zum Song 'To The Gallows' veröffentlicht. Der Track wird ebenfalls auf dem gleichermaßen betitelten Album der norwegischen Doom-Rocker stehen, dass am 21. April erscheinen soll.

Die Band äußert sich zum Nachfolger des 2013er Werks "Gather The Sinners": „Bands erzählen immer, ihr neustes Album wäre ihr bestes. Wir scheißen darauf. Es ist ein Heavy-Rock-Album und die Hörer entscheiden, wie gut es ist. Wir sind trotzdem sehr stolz auf das Album. Unserer Meinung nach fasst es die erste Ära DEVIL gut zusammen. Vielleicht stellt "To The Gallows" unser Album mit dem höchsten Heavy-Metal-Anteil dar, aber wir bauen nach wie vor alles ums Riff herum auf. Ich denke, wir sind als Band schon ganz schön weit gekommen und sind froh, unsere erste Trilogie mit dem Album abzuschließen. Wir würden sagen, dass das Album Fans von BLACK SABBATH, PENTAGRAM, oder WITCHFINDER GENERAL gefallen könnte. Aber besonders im Titeltrack gibt es auch 1981er-NWOBHM-Vibes.“

Die Tracklist von "To The Gallows" liest sich folgendermaßen:

1. To The Gallows

2. Trenches

3. Dead Body Arise

4. Regulators

5. Reaper’s Shadow

6. Peasants & Pitchforks

7. Jumping Off The Edge Of Time

8. David & Goliath

9. Cemetery Still



Viel Spaß mit "To The Gallows"!