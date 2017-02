10.02.2017 15:47

Powerflo: Neues Projekt von Billy Graziadei und Christian Olde Wolbers

Das Debüt-Album steht in den Startlöchern: Powerflo

POWERFLO heißt die neue Band von BIOHAZARDs Billy Graziadei und Ex-FEAR FACTORY-Bassist und Gitarrist Christian Olde Wolbers. Komplettiert wird die Besetzung mit Sen Dog (CYPRESS HILL), Rogelio Lozano (DOWNSET) und dem brasilianischen Drummer Fernando Schaefer. Das Debüt-Album soll im späten Frühling via New Damage Records erscheinen.

Graziadei beschreibt die Musik des neuen Projekts als eine Mischung aus IRON MAIDEN, BLACK SABBATH und CYPRESS HILL. Er hofft zudem, dass es nach Veröffentlichung eine Tour gibt.

Online-Redaktion Online-Redaktion