10.02.2017 15:34

Blackfield zeigen 'From 44 To 48'-Lyric-Clip

Stellen ihr neues Lyric-Video vor: Blackfield

BLACKFIELD packen ihr neues Lyricvideo zum Song 'From 44 To 48' für euch aus. Hinter der Combo stecken Steven Wilson und Aviv Geffen, die mit "Blackfield V" heute, am 10. Februar, ihr neues Album bei Kscope rausgebracht haben. Wilson verrät zum Track: "'From 44 To 48' ist ein Song über das Älterwerden und Loslassen von Träumen. Sobald ich ihn schrieb, wusste ich, dass er für BLACKFIELD ist, obwohl ich sonst meine Stücke nicht mit bestimmten Projekten im Hinterkopf schreibe."



Viel Spaß mit dem Lyric-Clip!