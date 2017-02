10.02.2017 14:14

Sainted Sinners veröffentlichen Trailer zum neuen Album

Freuen sich auf ihr neues Album: Sainted Sinners

SAINTED SINNERS stellen einen Trailer mit Auszügen zu den Tracks 'Knight Of The Long Knives', 'Beauty In The Beast' und der kommenden Single 'Maybe She's Got Balls' auf YouTube. Das selbstbetitelte Album erscheint am 24. Februar.

SAINTED SINNERS setzen sich aus dem Sänger David Reece (Ex-ACCEPT), dem Gitarristen Frank Pané, AXEL RUDI PELL-Keyboarder Ferdy Doernberg, Malte Frederik Burkert am Bass und dem Schlagzeuger Berci Hirleman zusammen.

Bereits in der letzten Woche erschien die erste Single 'We Are All Sainted Sinners'.

Hier ist die "Sainted Sinners"-Tracklist:

1. Knight Of The Long Knives

2. Beauty In The Beast

3. Maybe She's Got Balls

4. We're All Sainted Sinners

5. Blue Lightning Man

6. The Love That I Have Found

7. Did You

8. In Need

9. Evangeline

10. Shine Diamond Girl

11. Truth Is A Lie

Tourdaten:

24.02.17 Bellenberg - Traube

25.02.17 Olching - Legends Lounge

26.02.17 Ludwigsburg - Rockfabrik

Viel Spaß mit dem Track-By-Track-Trailer!

