10.02.2017 14:10

The Doomsday Kingdom: 'A Spoonful Of Darkness'-Lyric-Video veröffentlicht

Schrieb 'A Spoonful Of Darkness' in Miami: Leif Edling

THE DOOMSDAY KINGDOM haben einen Lyric-Clip zu ihrem neuen Song 'A Spoonful Of Darkness' online gestellt. Am 7. April folgt das selbstbetitelte Debütalbum der Doomer um Leif Edling (CANDLEMASS) via Nuclear Blast. Edling verrät über die Entstehungsgeschichte von 'A Spoonful Of Darkness':



Ich schrieb 'A Spoonful Of Darkness' im Mai 2014 in Miami. Meine Frau und ich flogen in die USA, um dort zu heiraten, und als ich damals am Pool lag und ein paar Drinks schlürfte, kam mir plötzlich diese Songidee in den Kopf. Sie setze sich in meinem Hirn fest und machte mich beinah wahnsinnig... Es waren die Akkorde zu 'A Spoonful Of Darkness'. Und als ich dann einige Zeit später wieder nach Hause flog, war der Song in meinem Kopf bereits fertiggestellt..."



THE DOOMSDAY KINGDOM sind:

Niklas Stålvind - Vocals

Marcus Jidell - Gitarre

Leif Edling - Bass

Andreas (Habo) Johansson - Drums