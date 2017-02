08.02.2017 20:25

Six Feet Under: 'The Separation Of Flesh From Bone' im Stream

Bringen "Torment" in die Läden: Six Feet Under

SIX FEET UNDER streamen für euch ihre neue Single 'The Separation Of Flesh From Bone' und teasern damit ihre kommende Platte "Torment" an. Ab dem 24. Februar könnt ihr euch den Langspieler via Metal Blade sichern. Fronter Chris Barnes über die Scheibe:



"Ich schätze mich glücklich auf viele herausragende Alben in meiner Karriere zurückschauen zu dürfen. Sie entstanden mit begabten Songwriting-Partnern und Musikern. "Torment" ist für mich auch ein solches Album. Jeff Hughell hat das Brennmaterial bereitgestellt, zu dem ich flammende Texte und Gesangsarrangements schreiben konnte. Klar sagt jeder ständig "das ist mein allerbestes Werk überhaupt", doch ich werde das nicht tun, denn die Geschmäcker sind verschieden. Dennoch genieße ich das Schaffen neuer Musik und habe das Gefühl, dass wir diesmal einen prägnanten Ausdruck gefunden und die Dualität unserer Musik vortrefflich herausgestellt haben."



Viel Spaß mit 'The Separation Of Flesh From Bone'!