08.02.2017 20:11

Night Ranger streamen "Don't Let Up"-Titeltrack

Rocken auch nach 35 Jahren noch: Night Ranger mit "Don't Let Up"

NIGHT RANGER veröffentlichen am 24. März via Frontiers Music ihre neue Scheibe "Don't Let Up" und präsentieren als Appetithäppchen den Titeltrack unten im Audiostream. Ihren Langspieler produzierten die US-Hardrocker selbst. Sänger/Bassist Jack Blades erklärt:



"Das Album ist das Ergebnis von fünf Musikern, die 24 Stunden am Tag Rock 'n' Roll leben und atmen. Nach 35 Jahren sind NIGHT RANGER einmal mehr bereit, die Fans wissen zu lassen: 'It's only Rock 'n' Roll, but I like it.'"

Die "Don't Let Up"-Tracklist:



01. Somehow Someway

02. Running Out Of Time

03. Truth

04. Day And Night*

05. Don't Let Up

06. Won't Be Your Fool Again

07. Say What You Want

08. We Can Work It Out

09. Comfort Me

10. Jamie

11. Nothing Left Of Yesterday