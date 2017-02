08.02.2017 20:05

Hammerfall: 'Dethrone And Defy'-Video ist online

Haben ein neues Video gedreht: Hammerfall

HAMMERFALL stellen weiter unten ihren neuen Clip zum Track 'Dethrone And Defy' vor, der während der 2017er Tour der Schweden bei vier verschiedenen Konzerten gedreht wurde. Den Song findet ihr auf dem aktuellen Album "Built To Last" - erhältlich seit dem 4. November via Napalm Records.



Die "Built To Last"-Tracklist:



01. Bring It!

02. Hammer High

03. The Sacred Vow

04. Dethrone And Defy

05. Twilight Princess

06. Stormbreaker

07. Built To Last

08. The Star Of Home

09. New Breed

10. Second To None