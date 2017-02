08.02.2017 19:39

Dragonforce: "Reaching Into Infinity"-Tracklist veröffentlicht

Die kommende Dragonforce-Platte: "Reaching Into Infinity"

DRAGONFORCE stellen nach dem Cover-Artwork nun auch die Songtitel sowie weitere Details zu ihrem kommenden Album "Reaching Into Infinity" vor. Die Scheibe kommt am 19. Mai via earMUSIC auf den Markt, ist das dritte Album mit Frontmann Marc Hudson, der 2011 für ZP Theart (SKID ROW) in die Band kam, und das erste Album mit Drummer Gee Anzalone. Hauptsächlich nahmen die Power-Metaller ihren Langspieler mit Produzent Jens Bogren in den Fascination Street Studios in Schweden auf, unterbrachen die Recordings jedoch immer wieder, wie Bassist und Haupt-Songwriter Frederic Leclercq verrät:



"Wir flogen fort, spielten ein Festival, dann ging es wieder ins Studio, und dann wieder fort. Das war sehr anstrengend und ermüdend. Ich spielte natürlich Bass, auf dem Album aber auch viel Rhythmusgitarre, elektirsch und akustisch, und manchmal verlor ich die Geduld. Ich glaube, wir alle taten das irgendwann, weil wir nur das Allerbeste abliefern wollten."



Die "Reaching Into Infinity"-Tracklist:



01. Reaching Into Infinity

02. Ashes Of The Dawn

03. Judgement Day

04. Astral Empire

05. Curse Of Darkness

06. Silence

07. Midnight Madness

08. WAR!

09. Land Of Shattered Dreams

10. The Edge Of The World

11. Our Final Stand



Bonustracks:



12. Hatred And Revenge

13. Evil Dead



Disc 2 - Bonus-DVD

DRAGONFORCE Live at Woodstock Festival Poland 2016



01. Holding On

02. Heroes Of Our Time

03. Operation Ground And Pound

04. Holding On (Multi-angles)

05. Heroes Of Our Time (Multi-angels)

06. Operation Ground And Pound (Multi-angles)